BMW відмовиться від бензинового X3 M

Як передає Auroevolution, підрозділ M вів роботу над створенням модифікованого X3 й модель навіть отримала внутрішній індекс G97. Однак, BMWBLOG, повідомляє, що баварський автовиробник відмовився від X3 M G97 на користь електромобіля.

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У повідомленні йдеться, що це рішення було спричинене низкою факторів. Очікується, що топовий iX3 M допоможе просувати простіші версії електричного позашляховика й в результаті принести BMW непоганий прибуток, адже електромобілі дещо дорожчі за їх аналоги з ДВЗ.

BMW X3 G45 2025

Окрім цього, ще однією причиною, чому BMW відмовилась від бензинового X3 M є екологічні норми. В своїх моделях M автовиробник використовує двигун S58, який є модифікацією B58, проте не має інтеграції м’якої гібридної системи. Оскільки норми щодо викидів та економії палива з кожним роком стають дедалі різкішими, рішення BMW скоротити модельний ряд двигунів S також має сенс.

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Однак, в повідомленні також зазначається, що «на реалізацію проєктів потрібні роки, тому кросовер G97 міг би дебютувати згодом». Варто зазначити, що BMW досі не підтвердила і не спростувала інформацію про припинення випуску бензинового X3 M.

BMW X3 M Copetition F98

Водночас про електричну модель iX3 M відомо небагато. Модель отримала назву ZA5 й оскільки електромобіль заснований на платформі Neue Klasse, iX3 M може мати від двох до чотирьох електродвигунів.

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Цікаво, що керівник відділу проєктування, досліджень і розробок BMW Френк Вебер раніше казав, що платформа Neue Klasse підтримує один мегават потужності, що означає 1341 кінську силу. Проте, очікується, що показники iX3 M будуть значно скромнішими.