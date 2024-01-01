BMW незабаром представить нову 2 Series Gran Coupe

Як передає Carscoops, новинка, фактично, є глибоким рестайлінгом актуального Gran Coupe, тому побудована на тій же архітектурі, що й X1. Шпигунські знімки вказують на те, що модель отримає інакшу зовнішність.

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Помітно, що новинка від BMW матиме таку ж решітку радіатора, що й нові BMW 1-Series та X1. Камуфляж намагається змусити подумати, що всі смуги решітки спрямовані вгору, але ближчий огляд показує, що смуги на зовнішніх краях йдуть по діагоналі до фар.

Також відомо, що версії M Sport і M235 матимуть різні решітки з чорними горизонтальними смугами. Як повідомляють інсайдери, тестовий прототип є версію 120 з 1,5-літровим трициліндровим м’яким гібридом потужністю 170 к.с.

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Водночас на іншому фото зображено два автомобілі M235 xDrive, які, судячи з останніх оновлень 1-Series, повинні видавати 300 к.с. у Європі завдяки 2,0-літровому чотирициліндровому двигуну з турбонаддувом.