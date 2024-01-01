BMW припинить виробництво X4

Тепер стало відомо, що актуальне покоління G02 стане останнім для X4, адже модель буде знята з конвеєра. Як повідомляє Motor1, BMW пояснила, що несуттєва різниця в ціні стала причиною відмовитись від X4.

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Автовиробник вважає, що клієнти, які хочуть простіший та компактніший автомобіль, оберуть X2, тоді як ті, що хочуть преміум – оберуть більший X6. Водночас роль середньої моделі візьме на себе новий X3.

BMW не повідомляє, коли припиниться виробництво X4. Поставки оновленого X3 почнуться наприкінці цього року, тому, ймовірно, X4 покине конвеєр одразу після цього. Здається малоймовірним, що модель продовжить життєвий цикл після 2025 року.

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Подейкують, що бензиновий купе-кросовер може отримати непрямого наступника. BMWBLOG повідомляє, що дебют повністю електричного iX4 запланований на 2027 рік. Модель буде створена на платформі Neue Klasse.

Раніше BMW заявила, що до 2028 року випустить принаймні шість електромобілів на новій спеціалізованій архітектурі. iX4 може стати одним із них, разом із вже підтвердженим кросовером iX3, який з’явиться у 2025 році, і седаном i3, який має вийти у 2026 році.