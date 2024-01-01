BMW прекратит производство X4

Теперь стало известно, что актуальное поколение G02 станет последним для X4, ведь модель будет снята с конвейера. Как сообщает Motor1, BMW объяснила, что несущественная разница в цене стала причиной отказаться от X4.

Читайте также: Что известно о BMW X5/iX5 G65

Автопроизводитель считает, что клиенты, которые хотят простой и компактный автомобиль, выберут X2, тогда как те, что хотят премиум – выберут больший X6. В то же время роль средней модели возьмет на себя новый X3.

BMW не сообщает, когда прекратится производство X4. Поставки обновленного X3 начнутся в конце этого года, поэтому, вероятно, X4 покинет конвейер сразу после этого. Кажется маловероятным, что модель продолжит жизненный цикл после 2025 года.

Также интересно: BMW объявил цены на новый X3 2025 модельного года

Поговаривают, что бензиновый купе-кроссовер может получить косвенного преемника. BMWBLOG сообщает, что дебют полностью электрического iX4 запланирован на 2027 год. Модель будет создана на платформе Neue Klasse.

Ранее BMW заявила, что до 2028 года выпустит по крайней мере шесть электромобилей на новой специализированной архитектуре. iX4 может стать одним из них, вместе с уже подтвержденным кроссовером iX3, который появится в 2025 году, и седаном i3, который должен выйти в 2026 году.