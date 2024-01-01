Что известно о BMW X5/iX5 G65

Тестовые прототипы, которые заметили шпионы Autoevolution, имеют характерную внешность Neue Klasse, что довольно странно, ведь X5 G65 использует архитектуру CLAR. Из-за этого, новое поколение кроссовера будет представлено как в электрическом варианте iX5, так и в версиях с ДВС.

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Из шпионских снимков заметно, что кроссовер имеет более длинную колесную базу, по сравнению с актуальным X5, о чем свидетельствует разделенное стекло на задней двери, а также фары и фонари, в которых даже несмотря на камуфляж можно узнать стиль Neue Klasse X.

Также оба прототипа имеют потайные дверные ручки. Один из прототипов также имел красные тормозные суппорты и ржавые тормозные диски, вероятно, из-за того, что долгое время находился на улице. У него есть крышка топливной горловины с правой стороны, которая свидетельствует, что под капотом двигатель внутреннего сгорания.

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В то же время другой тестовый прототип имел тормоза серого цвета и зарядный порт на переднем левом крыле. Однако, эксперты сошлись во мнении, что это PHEV, ведь на камуфляже не было специального знака, который бы предупреждал службы реагирования, что это электромобиль.

Как сообщают инсайдеры, электрический iX5 будет иметь технологию BMW eDrive шестого поколения, представленную вместе с Neue Klasse и усовершенствованные системы помощи водителю с функциями автономности 3 уровня.