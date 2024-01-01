Що відомо про BMW X5/iX5 G65

Тестові прототипи, які помітили шпигуни Autoevolution, мають характерну зовнішність Neue Klasse, що досить дивно, адже X5 G65 використовує архітектуру CLAR. Через це, нове покоління кросовера буде представлено як в електричному варіанті iX5, так і у версіях з ДВЗ.

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Зі шпигунських знімків помітно, що кросовер має довшу колісну базу, порівняно з актуальним X5, про що свідчить розділене скло на задніх дверях, а також фари й ліхтарі, у яких навіть попри камуфляж можна впізнати стиль Neue Klasse X.

Також обидва прототипи мають потаємні дверні ручки. Один з прототипів також мав червоні гальмівні супорти й іржаві гальмівні диски, ймовірно, через те, що довгий час перебував надворі. У нього є кришка паливної горловини з правого боку, яка свідчить, що під капотом двигун внутрішнього згоряння.

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Водночас інший тестовий прототип мав гальма сірого кольору й зарядний порт на передньому лівому крилі. Проте, експерти зійшлись на думці, що це PHEV, адже на камуфляжі не було спеціального знака, який би попереджував служби реагування, що це електромобіль.

Як повідомляють інсайдери, електричний iX5 матиме технологію BMW eDrive шостого покоління, представлену разом із Neue Klasse й вдосконалені системи допомоги водієві з функціями автономності 3 рівня.