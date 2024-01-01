BMW тестує незвичне спортивне купе Neue Klasse: фото

Як передає Carscoops, цей спортивний автомобіль стане останнім в лінійці Neue Klasse, яка, як заявляла BMW, налічуватиме шість моделей до 2027 року. Купе має передню частину, схожу на інші моделі Neue Klasse, з тонкими фарами та вузькою решіткою радіатора.

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Однак, кузов автомобіля робить його унікальним в поточному модельному ряду компанії. Передня частина розташована відносно низько і виглядає дещо типовою для класу купе, проте бічний профіль цього радикального BMW досить незвичний.

Дах простягається трохи далі, ніж у традиційних купе й зливається з дверима багажника, розташованими значно вище, ніж зазвичай. Задня частина дещо нагадує кросовер X6.

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Окрім цього, серед цікавих особливостей прототипа - відсутність дверних ручок, світлодіодна смуга та яскраво виражений дифузором ззаду. Інсайдери повідомляють, що автомобіль має 4 електромотори й 800-вольтову архітектуру.

Даних про батарею цього купе та її розміщення також немає. Подейкують, що BMW випустить лише обмежену серію таких автомобілів, подібно до моделі i8.