BMW тестирует необычное спортивное купе Neue Klasse: фото

Как передает Carscoops, этот спортивный автомобиль станет последним в линейке Neue Klasse, которая, как заявляла BMW, будет насчитывать шесть моделей до 2027 года. Купе имеет переднюю часть, похожую на другие модели Neue Klasse, с тонкими фарами и узкой решеткой радиатора.

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Однако, кузов автомобиля делает его уникальным в текущем модельном ряду компании. Передняя часть расположена относительно низко и выглядит несколько типичной для класса купе, однако боковой профиль этого радикального BMW довольно необычен.

Крыша простирается немного дальше, чем у традиционных купе и сливается с дверью багажника, расположенной значительно выше, чем обычно. Задняя часть несколько напоминает кроссовер X6.

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Кроме этого, среди интересных особенностей прототипа - отсутствие дверных ручек, светодиодная полоса и ярко выраженный диффузор сзади. Инсайдеры сообщают, что автомобиль имеет 4 электромотора и 800-вольтовую архитектуру.

Данных о батарее этого купе и ее размещении также нет. Поговаривают, что BMW выпустит лишь ограниченную серию таких автомобилей, подобно модели i8.