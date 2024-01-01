BMW вскоре представит новую 2 Series Gran Coupe

Как передает Carscoops, новинка, фактически, является глубоким рестайлингом актуального Gran Coupe, поэтому построена на той же архитектуре, что и X1. Шпионские снимки указывают на то, что модель получит иную внешность.

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Заметно, что новинка от BMW будет иметь такую же решетку радиатора, что и новые BMW 1-Series и X1. Камуфляж пытается заставить подумать, что все полосы решетки направлены вверх, но более близкий обзор показывает, что полосы на внешних краях идут по диагонали к фарам.

Также известно, что версии M Sport и M235 будут иметь разные решетки с черными горизонтальными полосами. Как сообщают инсайдеры, тестовый прототип представляет собой версию 120 с 1,5-литровым трехцилиндровым мягким гибридом мощностью 170 л.с.

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В то же время на другом фото изображены два автомобиля M235 xDrive, которые, судя по последним обновлениям 1-Series, должны выдавать 300 л.с. в Европе благодаря 2,0-литровому четырехцилиндровому двигателю с турбонаддувом.