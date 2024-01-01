BMW откажется от бензинового X3 M

Как передает Auroevolution, подразделение M вело работу над созданием модифицированного X3 и модель даже получила внутренний индекс G97. Однако, BMWBLOG, сообщает, что баварский автопроизводитель отказался от X3 M G97 в пользу электромобиля.

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В сообщении говорится, что это решение было вызвано рядом факторов. Ожидается, что топовый iX3 M поможет продвигать более простые версии электрического внедорожника и в результате принести BMW неплохую прибыль, ведь электромобили несколько дороже их аналогов с ДВС.

BMW X3 G45 2025

Кроме этого, еще одной причиной, почему BMW отказалась от бензинового X3 M являются экологические нормы. В своих моделях M автопроизводитель использует двигатель S58, который является модификацией B58, однако не имеет интеграции мягкой гибридной системы. Поскольку нормы по выбросам и экономии топлива с каждым годом становятся все более резкими, решение BMW сократить модельный ряд двигателей S также имеет смысл.

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Однако, в сообщении также отмечается, что на реализацию проектов нужны годы, поэтому кроссовер G97 мог бы дебютировать позже. Стоит отметить, что BMW до сих пор не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении выпуска бензинового X3 M.

BMW X3 M Copetition F98

В то же время об электрической модели iX3 M известно немного. Модель получила название ZA5 и поскольку электромобиль основан на платформе Neue Klasse, iX3 M может иметь от двух до четырех электродвигателей.

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Интересно, что руководитель отдела проектирования, исследований и разработок BMW Фрэнк Вебер ранее говорил, что платформа Neue Klasse поддерживает один мегаватт мощности, что означает 1341 лошадиную силу. Однако, ожидается, что показатели iX3 M будут значительно скромнее.