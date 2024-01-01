BMW відкликає майже 300 тисяч кросоверів X3

Carscoops повідомляє, що відклична кампанія стосується моделей X3 sDrive30i, X3 xDrive30i, X3 M40i та X3 M. Вантажні рейки в багажнику кросоверів існують для того, аби розміщувати важкий вантаж, а також запобігти ймовірності отримання вторинних пошкодження від нього під час ДТП.

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BMW виявила, що в майже 300 тисяч кросоверів ці рейки можуть зламатись в момент аварії й спричинити можливість отримання травм для пасажирів. Компанія відкликає 291 112 автомобілів, що зійшли з конвеєра з березня 2017 по вересень 2022 року.

Попри те, що ці рейки навряд чи створять проблему, адже, як виявили експерти, кріплення деформується лише за дуже сильного удару в задню частину авто, керівництво BMW прийняло рішення оголосити відкличну кампанію.

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Відомо, що спеціалісти BMW вперше дізналися про проблему в серпні 2022 року після того, як сталася серйозна аварія за участю X3. Проте, інженери не могли перевірити автомобіль понад 18 місяців, оскільки власник був зайнятий судовою справою. Автовиробник доручив дилерам безкоштовно замінити цей елемент на всіх постраждалих авто.