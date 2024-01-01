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BMW відкликає майже 300 тисяч кросоверів X3

Проблема, яка пов’язана з ненадійним кріпленням вантажних рейок багажника, що можуть зламатись під час ДТП, змусила BMW відкликати 291 112 кросоверів X3, виготовлених в період з 2017 по 2022 рік.
BMW оголосила відкличну кампанію майже для 300 тисяч кросоверів X3 - Auto24

BMW X3

Данило Северенчук
logo25 липня, 19:30
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Carscoops повідомляє, що відклична кампанія стосується моделей X3 sDrive30i, X3 xDrive30i, X3 M40i та X3 M. Вантажні рейки в багажнику кросоверів існують для того, аби розміщувати важкий вантаж, а також запобігти ймовірності отримання вторинних пошкодження від нього під час ДТП.

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BMW виявила, що в майже 300 тисяч кросоверів ці рейки можуть зламатись в момент аварії й спричинити можливість отримання травм для пасажирів. Компанія відкликає 291 112 автомобілів, що зійшли з конвеєра з березня 2017 по вересень 2022 року.

Попри те, що ці рейки навряд чи створять проблему, адже, як виявили експерти, кріплення деформується лише за дуже сильного удару в задню частину авто, керівництво BMW прийняло рішення оголосити відкличну кампанію.

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Відомо, що спеціалісти BMW вперше дізналися про проблему в серпні 2022 року після того, як сталася серйозна аварія за участю X3. Проте, інженери не могли перевірити автомобіль понад 18 місяців, оскільки власник був зайнятий судовою справою. Автовиробник доручив дилерам безкоштовно замінити цей елемент на всіх постраждалих авто.

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