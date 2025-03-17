BMW M5 Touring разбирают, как горячие пирожки

Сильвия Нойбауэр, вице-президент BMW по вопросам клиентов, брендов и продаж, рассказала BMW Blog, что производство седана и универсала M5 в настоящее время распределено 50:50, превосходя первоначальные ожидания компании BMW.

Также интересно: Новый Audi A6 e-tron оказался значительно дешевле конкурентов от BMW и Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель планировал, что в США более двух третей заказов отойдет версии Sedan и только одна треть – Touring. Однако, количество заказов свидетельствует, что покупатели BMW вполне не против получить версию с длинной крышей.

Однако, спрос на седан также выше, чем ожидалось, поэтому BMW приняла решение увеличить производство обеих моделей. M5 Touring имеет также гибридную установку, что и седан. Она имеет мощность в 717 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что позволяет автомобилю весом 2508 килограммов достигать 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Подробнее: Официально представлен BMW M5 Touring

К тому же модель имеет почти идеальное распределение веса 50:50 и багажник на 500 литров благодаря длинной колесной базе, а также может преодолеть на электричестве до 67 километров. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, но клиенты могут повысить ее до 305 км/ч благодаря установке дополнительного опционального пакета M Driver's Package.