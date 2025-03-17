BMW M5 Touring розбирають, мов гарячі пиріжки

Сільвія Нойбауер, віце-президентка BMW з питань клієнтів, брендів і продажів, розповіла BMW Blog, що виробництво седана та універсала M5 на цей час розподілено 50:50, перевершуючи початкові очікування компанії BMW.

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Німецький автовиробник планував, що в США понад дві третини замовлень відійде версії Sedan й лише одна третина – Touring. Однак, кількість замовлень свідчить, що покупці BMW цілком не проти отримати версію з довгим дахом.

Проте, попит на седан також вищий, ніж очікувалось, тому BMW ухвалила рішення збільшити виробництво обох моделей. M5 Touring має також гібридну установку, що й седан. Вона має потужність в 717 к.с. й 1000 Нм крутного моменту, що дозволяє автівці вагою 2508 кілограмів досягати 100 км/год всього за 3,5 секунди.

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До того ж модель має майже ідеальний розподіл ваги 50:50 та багажник на 500 літрів завдяки довшій колісній базі, а також може подолати на електриці до 67 кілометрів. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год, але клієнти можуть підвищити її до 305 км/год завдяки встановленню додаткового опціонального пакета M Driver's Package.