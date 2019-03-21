В продаже фирменные аксессуары появятся этим летом.

Часы разделены на две коллекции: BMW Collection и BMW M Motorsport Collection, причем, в отличие от автомобилей немецкой марки, хронографы M Motorsport – дешевле.

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Швейцарские часовые мастера из Fossil разработали дизайн новой коллекции, вдохновляясь последними моделями BMW. Баварский автопроизводитель говорит, что все часы “играют с аэродинамическими формами и визуальными динамическими качествами”, что бы это не значило.

Фото: часы BMW Collection 2019 / BMW

BMW Collection представлена серией из наручных часов из нержавеющей стали с тремя стрелками на кожаных ремешках. Стоимость варьируется от 259 до 329 евро.

Фото: часы BMW M Motorsport Collection 2019 / BMW

Часы из коллекции BMW M Motorsport Collection стоят от 169 до 259 евро и выполнены в спортивном и повседневном стилях. Модели часов доступны или с браслетом из нержавеющей стали, либо с силиконовым ремешком, имитирующим рисунок протектора спортивной шины.

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