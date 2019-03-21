У продажу фірмові аксесуари з'являться цього літа.

Годинники розділені на дві колекції: BMW Collection та BMW M Motorsport Collection, причому, на відміну від автомобілів німецької марки, хронографи M Motorsport – дешевші.

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Швейцарські годинникові майстри з Fossil розробили дизайн нової колекції, надихаючись останніми моделями BMW. Баварський автовиробник говорить, що усі годинники “грають з аеродинамічними формами і візуально динамічними якостями”, що б це не значило.

Фото: годинники BMW Collection 2019 / BMW

BMW Collection представлена серією з наручних годинників з нержавіючої сталі з трьома стрілками на шкіряних ремінцях. Вартість варіюється від 259 до 329 євро.

Фото: годинники BMW M Motorsport Collection 2019 / BMW

Годинники з колекції BMW M Motorsport Collection коштують від 169 до 259 євро і виконані у спортивному та повсякденному стилях. Моделі годинників доступні або з браслетом з нержавіючої сталі, або з силіконовим ремінцем, що імітує малюнок протектора спортивної шини.

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