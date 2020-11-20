Супербайк получил еще более спортивный стиль, усовершенствованные технологии и "новосозданный" двигатель. А также много деталей от подразделения M Sport.

Компания BMW Motorrad представила модернизированный S 1000 R, который лишился асимметричной оптики предшественника и улучшился в каждом аспекте.

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У спортбайка также свежий стиль "кузова", новые задние фонари и поворотники, которые используют светодиодную технологию. Будет доступен ассортимент опций, включая пакет M, который уменьшает вес на 3,7 кг и добавляет карбоновые колеса.

S 1000 R получил так называемый Flex Frame – специальное зауживание рамы в области контакта колен. BMW заявляет, что это обеспечивает лучшую свободу передвижения, а также более спокойное положение для мотоциклиста. Среди других моментов – более лёгкий выхлоп, перенесенная пружинная опора и маятник от S 1000 RR.

Также у байка новая 6,5-дюймовая цифровая панель приборов, которая должна обеспечить хорошую читаемость даже в сложных условиях освещения. Дисплей также поддерживает навигацию на основе приложений через соединение Bluetooth.

Мощность обеспечивается четырехцилиндровым двигателем, развивающим 163 л.с. и крутящий момент в 114 Нм. Хотя производительность мотора не изменилась, BMW заявляет, что новый двигатель на 5 кг легче и предлагает лучшую мощность в своем классе.

Фото: S 1000 R 2021 модельного года / BMW

Кроме того, новый S 1000 R имеет более длинные передачи на 4, 5 и 6 степенях. Производитель говорит, что это помогает уменьшить шум и потребление горючего, а также скорость двигателя во время круиза.

Наконец, байк впервые может быть оснащен дополнительной системой контроля крутящего момента двигателя. BMW заявляет, что это "предотвращает скольжение заднего колеса в результате резкого регулирования или снижению передачи, благодаря электронному управлению".

BMW S 1000 R 2021 модельного года поступит в немецкие дилерские центры в мае следующего года, цены на спортбайк начинаются с отметки 14 368,40 евро.