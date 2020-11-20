Супербайк отримав ще спортивніший стиль, вдосконалені технології та "новостворений" двигун. А також чимало деталей від підрозділу M Sport.

Компанія BMW Motorrad представила модернізований S 1000 R, котрий позбувся асиметричної оптики попередника та покращився у кожному аспекті.

Дивіться також: Електричний скутер BMW Definition CE 04 втілює мрії про кіберпанк

Спортбайк також має свіжий стиль “кузова”, нові задні ліхтарі та поворотники, які використовують світлодіодну технологію. Буде доступний асортимент опцій, включаючи пакет M, який зменшує вагу на 3,7 кг та додає карбонові колеса.

S 1000 R отримав так званий Flex Frame – спеціальне завуження рами в області контакту колін. BMW заявляє, що це забезпечує кращу свободу пересування, а також більш спокійне положення для вершника. Серед інших визначних моментів – легший вихлоп, перенесена пружинна опора та маятник від S 1000 RR.

Також у байка нова 6,5-дюймова цифрова панель приладів, що має забезпечити хорошу читабельність навіть за складних умов освітлення. Дисплей також підтримує навігацію на основі додатків через з'єднання Bluetooth.

Потужність забезпечується чотирициліндровим двигуном, що розвиває 163 к.с. і крутний момент у 114 Нм. Хоча продуктивність мотора не змінилась, BMW заявляє, що новий двигун на 5 кг легший і пропонує кращу потужність у своєму класі.

Фото: S 1000 R 2021 модельного року / BMW

Крім того, новий S 1000 R має довші передачі на 4, 5 і 6 ступенях. Виробник каже, що це допомагає зменшити шум та споживання пального, а також швидкість двигуна під час круїзу.

Нарешті, байк вперше може бути оснащений додатковою системою контролю крутного моменту двигуна. BMW заявляє, що це “запобігає ковзанню заднього колеса в результаті різкого регулювання або зниженню передачі, завдяки електронному управлінню”.

BMW S 1000 R 2021 модельного року надійде до німецьких дилерських центрів у травні наступного року, ціни на спортбайк починаються з відмітки 14 368,40 євро.