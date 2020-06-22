Экономические последствия эпидемии COVID-19 уже сказываются.

BMW пополнила список автопроизводителей, которые будут сокращать персонал. В ближайшее время от шести до десяти тысяч контрактов с работниками будут расторгнуты, сообщает Motor1.

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Запланированное снижение числа работников BMW собирается обеспечить добровольным досрочным выходом на пенсию возрастных служащих немецких заводов. Кроме того, в рамках озвученной в мае стратегии по борьбе с кризисом, компания уменьшит объем инвестиций с 5,7 до 4 миллиардов евро и предложит сотрудникам принять дополнительные восемь дней отпуска в обмен на частичное сокращение зарплаты.

По состоянию на конец 2019 года штат сотрудников BMW составлял 126 016 человек. Директор по персоналу баварской компании Илка Хорстмайер обещает найти решение, которое удовлетворит все стороны, “в рамках конструктивного диалога” с представителями профсоюзов.

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