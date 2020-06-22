Прекращение сотрудничества бывшие партнеры связывают с "неудачным временем".

Mercedes-Benz и BMW решили прекратить совместную работу над беспилотными транспортными средствами. Теперь два производителя будут разрабатывать их независимо друг от друга, каждый со своими партнерами.

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Daimler и BMW подписали меморандум о взаимопонимании в области беспилотных технологий в начале 2019 года. Он предусматривал совместную разработку единой модульной платформы для автономных машин. В обеих компаниях произошли структурные изменения, проводятся антикризисные программы для спасения от последствий коронавируса, а разрыв договоренностей стал лишь одним из “средств спасения”, ведь разработка систем автономного движения стоит недешево.

При этом, оба концерна не исключают, что в будущем снова вернутся за стол переговоров и возобновят совместную работу над беспилотниками. Партнеры-конкуренты также подчеркивают, что прекращение сотрудничества в области беспилотников не повлияет на другие совместные проекты. Речь идет о коллективной работе над электрификацией модельного ряда, созданием инфраструктуры для электромобилей, а также сервисах совместного пользования автомобилями.

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