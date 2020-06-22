Припинення співробітництва колишні партнери пов'язують з "невдалим часом".

Mercedes-Benz і BMW вирішили припинити спільну роботу над безпілотними транспортними засобами. Тепер два виробники розроблятимуть їх незалежно один від одного, кожен зі своїми партнерами.

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Daimler та BMW підписали меморандум про взаєморозуміння в області безпілотних технологій на початку 2019 року. Він передбачав спільну розробку єдиної модульної платформи для автономних машин. В обох компаніях відбулись структурні зміни, проводяться антикризові програми для порятунку від наслідків коронавіруса, а розрив домовленостей став лише одним із “засобів порятунку”, адже розробка систем автономного руху коштує недешево.

При цьому, обидва концерни не виключають, що в майбутньому знову повернуться за стіл переговорів і відновлять спільну роботу над безпілотниками. Партнери-конкуренти також підкреслюють, що припинення співпраці в області безпілотників не вплине на інші спільні проекти. Мова йде про колективну роботу над електрифікацією модельного ряду, створенням інфраструктури для електромобілів, а також сервісами спільного користування автомобілями.

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