Передбачається, що нові виробничі потужності знадобляться для випуску Cybertruck, а також зниження навантаження на завод у Фрімонті, завдяки релокації складальних ліній Model Y.

Головний автозавод Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, перевантажений з того часу, як на конвеєр стала Model 3. Певний час виробнику навіть довелось проводити збірку машин у тимчасовому наметі. Аби уникнути подальших затримок у виробництві та вкластись у терміни ринкового дебюту Cybertruck, знадобиться додатковий майданчик і, здається, його вже готують у Техасі.

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Певний час розглядалась можливість зведення Гігафабрики у штаті Оклахома, однак остання інформація свідчить, що новий комплекс може з’явитись поблизу столиці Техасу – міста Остін.

“Тесла” вже придбала велику земельну ділянку біля аеропорту в Остіні, яку зараз займає компанія з виробництва бетонних конструкцій. Майно було придбано за 5 мільйонів доларів, і зараз Tesla готує документи для отримання податкових пільг, перш ніж розпочати будівництво.

Якщо не виникне перепон, будівництво нової Гігафабрики може розпочатись вже цієї осені. Як показав приклад Гігафабрики у Китаї, зведення виробничого комплексу не займає багато часу і вже до літа наступного року конвеєри нової фабрики можуть запрацювати.

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