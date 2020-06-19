Предполагается, что новые производственные мощности понадобятся для выпуска Cybertruck, а также снижения нагрузки на завод в Фримонте, благодаря релокации сборочных линий Model Y.

Главный автозавод Tesla в Фримонте, штат Калифорния, перегружен с тех пор, как на конвейер стала Model 3. Некоторое время производителю даже пришлось проводить сборку машин во временной палатке. Чтобы избежать дальнейших задержек в производстве и уложиться в сроки рыночного дебюта Cybertruck, понадобится дополнительная площадка и, кажется, ее уже готовят в Техасе.

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Некоторое время рассматривалась возможность возведения Гигафабрики в штате Оклахома, однако последняя информация свидетельствует, что новый комплекс может появиться вблизи столицы Техаса – города Остин.

"Тесла" уже приобрела большой земельный участок возле аэропорта в Остине, который сейчас занимает компания по производству бетонных конструкций. Имущество было приобретено за 5 миллионов долларов, и сейчас Tesla готовит документы для получения налоговых льгот, прежде чем начать строительство.

Если не возникнет препятствий, строительство новой Гигафабрики может начаться уже этой осенью. Как показал пример Гигафабрики в Китае, возведение производственного комплекса не занимает много времени и уже к лету следующего года конвейеры новой фабрики могут заработать.

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