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BMW поповнила список автовиробників, які будуть скорочувати персонал. Найближчим часом від шести до десяти тисяч контрактів з працівниками буде розірвано, повідомляє Motor1.

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Заплановане зниження числа працівників BMW збирається забезпечити добровільним достроковим виходом на пенсію вікових службовців німецьких заводів. Крім того, в рамках озвученої в травні стратегії по боротьбі з кризою компанія зменшить обсяг інвестицій з 5,7 до 4 мільярдів євро і запропонує співробітникам взяти додаткові вісім днів відпустки в обмін на часткове скорочення зарплати.

Станом на кінець 2019 року штат співробітників BMW складав 126 016 осіб. Директор з персоналу баварської компанії Ілка Хорстмайер обіцяє знайти рішення, яке задовольнить усі сторони, “в рамках конструктивного діалогу” з представниками профспілок.

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