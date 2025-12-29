BMW вскоре представит обновленную M5 со стилем Neue Klasse

Даже под камуфляжем M5 легко узнать. Широкие раздутые крылья, массивные пороги, глубокий передний бампер с большими воздухозаборниками и четыре выхлопные трубы в заднем диффузоре не оставляют сомнений - это не обычная “пятерка”. Перед нами флагманский спортивный седан, который и после фейслифтинга останется максимально агрессивным визуально.

Уже нынешние BMW 5 Series G60 и Touring G61 получили отдельные черты Neue Klasse - более чистые боковины, резкие линии и общую “технократическую” геометрию. Логично было ожидать, что M5 пойдет тем же путем, отмечает Carscoops.

Где делся “нос” Neue Klasse?

Ранее шпионские фото прототипов стандартных версий 5-й серии намекали на новое “лицо” в стиле iX3 - так называемый козырек, отсылающий к классическим BMW 60–80-х годов. Именно этот элемент должен был стать визитной карточкой Neue Klasse. Однако свежие снимки M5 (и даже универсала Touring) показывают другое: вместо футуристической панели - традиционная решетка радиатора, которая выглядит значительно консервативнее. Это мгновенно породило слухи, что BMW может отступить от смелого стиля, особенно для более консервативной аудитории 5-й серии.

Дизайнерская игра

Впрочем, делать окончательные выводы рано. Существует большая вероятность, что мы видим намеренно установленный фальшивый элемент. Характерный двойной выступ, который некоторые уже окрестили “маской Бэтмена”, вполне может быть заклепанной панелью, призванной скрыть настоящую форму передка.

В пользу этой версии говорит и то, что между “ноздрями” и номерным знаком все еще заметно широкое горизонтальное отверстие для охлаждения. Такой же элемент был и на ранних прототипах с козырьком Neue Klasse - ведь гладкая панель не обеспечивает достаточного воздушного потока для радиатора.

Интерьер и техника: эволюция без революции?

Внутрь прототипа шпионам заглянуть не удалось, но логично ожидать появление Panoramic iDrive - новой компоновки интерфейса, которая дебютировала в iX3 и готовится для будущей 3-й серии. Это означает еще больше цифровизации и отказ от традиционной архитектуры салона. Что же касается силовой установки, нынешний 4,4-литровый V8 PHEV уже выдает 717 л.с. и обеспечивает до 67 км хода на электротяге. После фейслифтинга BMW может немного поднять мощность или эффективность, хотя это, скорее всего, будет точечное обновление, а не полная перестройка.

Конкуренция не ждет

Обновленному M5 придется выходить на рынок в максимально жестких условиях. Audi RS6 и Mercedes-AMG E63 также готовятся к модернизации и переходу на гибридные силовые установки. В таком контексте дизайн становится не менее важным, чем цифры в технических характеристиках.