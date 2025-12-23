BMW запатентовала новые винтики и ключи к ним

BMW подала патент на новый тип крепления, который поможет ограничить доступ владельцев и независимых мастерских к ремонту автомобилей марки, пишет carscoops.com. Речь идет о винтах с уникальной формой головки, стилизованной под фирменную эмблему бренда. Патентные материалы, обнародованы 11 декабря 2025 года, уже вызвали оживленную дискуссию в профессиональной среде и среди автовладельцев.

Суть патента и техническая идея

В патенте описано несколько вариантов головок винтов, которые визуально повторяют круглый логотип BMW с разделением на четыре сектора. Часть сегментов являются углубленными, другие - плоскими или выступающими. Такая геометрия делает использование стандартных отверток или битов практически невозможным и предполагает применение специального инструмента, изготовленного под конкретный профиль.

Согласно патентным чертежам, BMW рассматривает различные типы винтов - от классических "под ключ" до плоских и округлых вариантов. Формально это может выглядеть как дизайнерское решение или элемент брендинга, особенно если такие крепления будут использоваться в видимых зонах салона или подкапотного пространства. Однако с практической точки зрения речь идет о создании искусственных препятствий для доступа к узлам автомобиля.

Потенциальные последствия для владельцев и рынка ремонта

Основная критика сводится к тому, что нестандартные винты затрудняют или фактически блокируют самостоятельный ремонт и обслуживание без специального инструмента. Для независимых СТО это означает дополнительные расходы или потерю части работ, а для владельцев - полнейшую зависимость от официальных дилеров.

Этот подход контрастирует с действиями некоторых конкурентов. Например, Mercedes-Benz публично заявляет об упрощении ремонта отдельных компонентов, заменяя клеевые соединения на стандартные винты. На этом фоне инициатива BMW выглядит как движение в противоположном направлении, что может противоречить общеевропейским тенденциям относительно "права на ремонт".

Реакция сообщества и реалистичность внедрения

Реакция интернет-сообщества оказалась преимущественно негативной. Автоэнтузиасты и механики восприняли патент как очередную попытку ограничить свободу владельца. В то же время многие отмечают, что в случае реального внедрения рынок быстро отреагирует: сторонние производители инструмента почти наверняка начнут выпуск совместимых битов. В шутливом тоне пользователи соцсетей даже прогнозируют появление копий на азиатских маркетплейсах раньше, чем такие винты появятся на серийных автомобилях.

Стоит также отметить, что сам факт патентования не означает обязательного внедрения технологии в производство. Автопроизводители регулярно регистрируют идеи, которые так и остаются на бумаге. Патент BMW был подан еще 7 июня 2024 года, и пока нет подтверждений, что компания планирует использовать эти винты в серийных моделях.

Более широкий контекст и тенденции

История с "брендированными" винтами укладывается в более широкий тренд усложнения доступа к ремонту современных автомобилей. Рост роли электроники, программных блокировок и специализированного диагностического оборудования уже сделал автовладельцев в значительной степени зависимыми от авторизованных сервисов. Если к этому добавятся еще и физические ограничения в виде уникального крепления, вопрос доступности ремонта может обостриться еще больше.

Пока что патент BMW остается лишь концепцией. Но само его появление является показательным и демонстрирует, что борьба между удобством для пользователя и контролем со стороны производителя продолжается, и ее результат напрямую повлияет на будущее автомобильного рынка.