BMW запатентувала нові гвинти та ключі до них

BMW подала патент на новий тип кріплення, який допоможе обмежити доступ власників і незалежних майстерень до ремонту автомобілів марки, пише carscoops.com. Йдеться про гвинти з унікальною формою головки, стилізованою під фірмову емблему бренду. Патентні матеріали, оприлюднені 11 грудня 2025 року, вже викликали жваву дискусію в професійному середовищі та серед автовласників.

Суть патенту та технічна ідея

У патенті описано кілька варіантів головок гвинтів, які візуально повторюють круглий логотип BMW з поділом на чотири сектори. Частина сегментів є заглибленими, інші — плоскими або виступаючими. Така геометрія робить використання стандартних викруток або бітів практично неможливим і передбачає застосування спеціального інструменту, виготовленого під конкретний профіль.

Згідно з патентними кресленнями, BMW розглядає різні типи гвинтів — від класичних «під ключ» до плоских і округлих варіантів. Формально це може виглядати як дизайнерське рішення або елемент брендингу, особливо якщо такі кріплення використовуватимуться у видимих зонах салону чи підкапотного простору. Проте з практичної точки зору йдеться про створення штучних перешкод для доступу до вузлів автомобіля.

Потенційні наслідки для власників і ринку ремонту

Основна критика зводиться до того, що нестандартні гвинти ускладнюють або фактично блокують самостійний ремонт і обслуговування без спеціального інструменту. Для незалежних СТО це означає додаткові витрати або втрату частини робіт, а для власників — цілковиту залежність від офіційних дилерів.

Цей підхід контрастує з діями деяких конкурентів. Наприклад, Mercedes-Benz публічно заявляє про спрощення ремонту окремих компонентів, замінюючи клейові з’єднання на стандартні гвинти. На цьому тлі ініціатива BMW виглядає як рух у протилежному напрямку, що може суперечити загальноєвропейським тенденціям щодо «права на ремонт».

Реакція спільноти та реалістичність впровадження

Реакція інтернет-спільноти виявилася переважно негативною. Автоентузіасти та механіки сприйняли патент як чергову спробу обмежити свободу власника. Водночас багато хто зазначає, що у разі реального впровадження ринок швидко відреагує: сторонні виробники інструменту майже напевно почнуть випуск сумісних бітів. У жартівливому тоні користувачі соцмереж навіть прогнозують появу копій на азійських маркетплейсах раніше, ніж такі гвинти з’являться на серійних автомобілях.

Варто також наголосити, що сам факт патентування не означає обов’язкового впровадження технології у виробництво. Автовиробники регулярно реєструють ідеї, які так і залишаються на папері. Патент BMW був поданий ще 7 червня 2024 року, і наразі немає підтверджень, що компанія планує використовувати ці гвинти у серійних моделях.

Ширший контекст і тенденції

Історія з «брендованими» гвинтами вкладається у ширший тренд ускладнення доступу до ремонту сучасних автомобілів. Зростання ролі електроніки, програмних блокувань і спеціалізованого діагностичного обладнання вже зробило автовласників значною мірою залежними від авторизованих сервісів. Якщо до цього додадуться ще й фізичні обмеження у вигляді унікального кріплення, питання доступності ремонту може загостритися ще більше.

Поки що патент BMW залишається лише концепцією. Але сама його поява є показовою і демонструє, що боротьба між зручністю для користувача та контролем з боку виробника триває, і її результат безпосередньо вплине на майбутнє автомобільного ринку.