BMW незабаром представить оновлену M5 зі стилем Neue Klasse

Навіть під камуфляжем M5 легко впізнати. Широкі роздуті крила, масивні пороги, глибокий передній бампер із великими повітрозабірниками та чотири вихлопні труби в задньому дифузорі не залишають сумнівів — це не звичайна «п’ятірка». Перед нами флагманський спортивний седан, який і після фейсліфтингу залишиться максимально агресивним візуально.

Читайте також: Новий BMW X7 "балансує" між класичним стилем і новою ерою Neue Klasse: фото

Уже нинішні BMW 5 Series G60 та Touring G61 отримали окремі риси Neue Klasse — більш чисті боковини, різкі лінії та загальну “технократичну” геометрію. Логічно було очікувати, що M5 піде тим самим шляхом, зазначає Carscoops.

Де подівся “ніс” Neue Klasse?

Раніше шпигунські фото прототипів стандартних версій 5-ї серії натякали на нове “обличчя” в стилі iX3 — так званий козирок, що відсилає до класичних BMW 60–80-х років. Саме цей елемент мав стати візитівкою Neue Klasse. Проте свіжі знімки M5 (і навіть універсала Touring) показують інше: замість футуристичної панелі — традиційна решітка радіатора, яка виглядає значно консервативніше. Це миттєво породило чутки, що BMW може відступити від сміливого стилю, особливо для більш консервативної аудиторії 5-ї серії.

Дизайнерська гра

Втім, робити остаточні висновки зарано. Існує велика ймовірність, що ми бачимо навмисно встановлений фальшивий елемент. Характерний подвійний виступ, який деякі вже охрестили “маскою Бетмена”, цілком може бути заклепаною панеллю, покликаною приховати справжню форму передка.

На користь цієї версії говорить і те, що між “ніздрями” та номерним знаком все ще помітний широкий горизонтальний отвір для охолодження. Такий самий елемент був і на ранніх прототипах з козирком Neue Klasse — адже гладка панель не забезпечує достатнього повітряного потоку для радіатора.

Інтер’єр і техніка: еволюція без революції?

Усередину прототипу шпигунам зазирнути не вдалося, але логічно очікувати появу Panoramic iDrive — нової компоновки інтерфейсу, яка дебютувала в iX3 і готується для майбутньої 3-ї серії. Це означає ще більше цифровізації та відмову від традиційної архітектури салону. Що ж до силової установки, нинішній 4,4-літровий V8 PHEV уже видає 717 к.с. і забезпечує до 67 км ходу на електротязі. Після фейсліфтингу BMW може трохи підняти потужність або ефективність, хоча це, швидше за все, буде точкове оновлення, а не повна перебудова.

Також цікаво: BMW запатентувала нові гвинти та ключі до них

Конкуренція не чекає

Оновленому M5 доведеться виходити на ринок у максимально жорстких умовах. Audi RS6 та Mercedes-AMG E63 також готуються до модернізації й переходу на гібридні силові установки. У такому контексті дизайн стає не менш важливим, ніж цифри в технічних характеристиках.