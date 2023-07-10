BMW Motorrad наконец-то показал долгожданный электрический двухколесный мотоцикл CE 02, концепт которого появился еще в 2021 году.

Нынешняя серийная версия CE 02 схожа с концептуальным дизайном, о чем сайт Авто24 рассказывал в сентябре 2021 года, но кое-что прибавилось, изменилось, отнялось.

Если BMW CE 04 предназначен для опытных городских мотоциклистов, которые ищут байк с уникальным стилем, то BMW CE 02 проще и нацелен на молодых поклонников, никогда не ездивших на двухколесных транспортных средствах, в т.ч. с электроприводом

Новичок BMW CE 02 будет предлагаться в трех вариантах, один из которых рассчитан на школьную молодежь.

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Максимальная выходная мощность CE 02 составляет 11 киловатт или 15 лошадиных сил, а крутящий момент доведен до 55 Нм. "Школьная" версия ограничена, имеет максимальную выходную мощность пять лошадиных сил вместе с теми же 55 Нм.

Байки по версиям исполнения рассчитаны на разные возрастные группы водителей и опыт их вождения двухколесным транспортом, в т.ч. электротяговым. Фото: BMW Motorrad

Максимальная скорость взрослых байков составляет 95 км/ч с запасом хода 90 км на одной зарядке. Версия с ограничениями развивает максимальную скорость 45 км/ч.

Здесь используется классическая стальная двухконтурная рама. Подвеска перевернутой телескопической передней вилки с гидравлическим демпфированием имеет односторонний маятник и амортизатор. Тормоза есть спереди и сзади, но передние к тому же в стандартной комплектации оснащены ABS.

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Базовый байк CE 02 получил два стандартных режима езды: Flow для городского режима движения с частыми остановками и Surf для динамических экскурсий по городу. Мотоцикл в версии Highline CE 02 имеет спортивный и динамичный режим хода Flash.

Стандартный CE 02 поставляется с внешним зарядным устройством мощностью 0,9 кВт, которое может обеспечить от 20 до 80 процентов полной зарядки менее чем за три часа при использовании стандартной бытовой розетки.

Цена несколько слишком высока, стартует с 7 599 долларов и в зависимости от версии и комплектации может доходить до 9 000 долларов.