BMW Motorrad нарешті показав довгоочікуваний електричний двоколісний мотоцикл CE 02, концепт якого появився ще у 2021 році.

Нинішня серійна версія CE 02 схожа з концептуальним дизайном, про що сайт Авто24 розповідав у вересні 2021 року, але дещо додалося, змінилося, віднялося.

Якщо BMW CE 04 призначений для досвідчених міських мотоциклістів, які шукають байк з унікальним стилем, то BMW CE 02 простіший і націлений на молодих прихильників, котрі ніколи не їздили на двоколісних транспортних засобах, у т.ч. з електроприводом.

Новачок BMW CE 02 буде пропонуватися у трьох варіантах, один з яких розрахований на шкільну молодь.

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Максимальна вихідна потужність CE 02 становить 11 кіловат або 15 кінських сил, а крутний момент доведено до 55 Нм. “Шкільна” версія обмежена, має максимальну вихідну потужність п'ять кінських сил разом з тими ж 55 Нм.

Байки за версіями виконання розраховані на різні вікові групи водіїв та досвід їх водіння двоколісним транспортом, у т.ч. електротяговим. Фото: BMW Motorrad

Максимальна швидкість "дорослих" байків становить 95 км/год з запасом ходу 90 км на одній зарядці. Версія з обмеженнями розвиває максимальну швидкість 45 км/год.

Тут використовується класична сталева двоконтурна рама. Підвіска перевернутої телескопічної передньої вилки з гідравлічним демпфуванням має односторонній маятник та амортизатор. Гальма є спереду і позаду, але передні до того ж у стандартній комплектації оснащені ABS.

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Базовий байк CE 02 отримав два стандартних режими їзди: Flow для міського режиму руху з частими зупинками і Surf для динамічних екскурсій по місту. Мотоцикл у версії Highline CE 02 має спортивний та динамічний режим ходу Flash.

Стандартний CE 02 поставляється із зовнішнім зарядним пристроєм потужністю 0,9 кВт, який може забезпечити від 20 до 80 відсотків повної зарядки менше ніж за три години при використанні стандартної побутової електричної розетки.

Ціна дещо зависока, стартує з 7 599 доларів й залежно від версії та комплектації може доходити до 9 000 доларів.