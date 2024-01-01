BMW X3 получил новую дизельную версию с технологией мягкого гибрида

В Европе и Северной Америке кроссовер BMW X3 четвертого поколения G45 предлагается на выбор с бензиновым 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым турбомотором B48, 3,0-литровым рядным шестицилиндровым турбодвигателем MHEV B58, а также в варианте PHEV на базе этого же двигателя, или с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым турбодизельным мягким гибридом B47.

Также интересно: В Китае поступил в продажу новый BMW X3: чем он отличается от глобальной модели

Как пишет Autoevolution, все три версии, кроме дизеля B47, были доступны в Австралии. Однако, теперь линейка модели пополнилась новым мощным дизельным шестицилиндровым агрегатом в версии 40d xDrive. Данный вариант является мягким гибридом с 48-вольтовой технологией.

BMW говорит, что новая модель X3 40d xDrive имеет “значительные преимущества по сравнению с предыдущей моделью BMW X3 xDrive 30d”. Силовая установка на базе рядного шестицилиндрового двигателя имеет общую мощность в 285 л.с. и 670 Нм крутящего момента, что на 20 л.с. и 50 Нм больше, чем у предыдущей модели.

Читайте также: BMW показала будущие модели на Шанхайском автосалоне

В таком исполнении X3 может достичь первой сотни за 5,4 секунды. Стоимость BMW X3 40d xDrive начинается со 108 900 австралийских долларов ($69 592). Это означает, что новинка дороже всех стандартных версий X3, кроме флагманской X3 M50 по цене в 128 900 австралийских долларов ($82 373).