BMW X3 отримав нову дизельну версію з технологією м’якого гібрида

В Європі та Північній Америці кросовер BMW X3 четвертого покоління G45 пропонується на вибір з бензиновим 2,0-літровим рядним чотирициліндровим турбомотором B48, 3,0-літровим рядним шестициліндровим турбодвигуном MHEV B58, а також у варіанті PHEV на базі цього ж двигуна, або з 2,0-літровим рядним чотирициліндровим турбодизельним м'яким гібридом B47.

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Як пише Autoevolution, усі три версії, окрім дизеля B47, були доступні в Австралії. Проте, тепер лінійка моделі поповнилась новим потужним дизельним шестициліндровим агрегатом у версії 40d xDrive. Даний варіант є м’яким гібридом з 48-вольтовою технологією.

BMW каже, що нова модель X3 40d xDrive має “значні переваги порівняно з попередньою моделлю BMW X3 xDrive 30d”. Силова установка на базі рядного шестициліндрового двигуна має загальну потужність у 285 к.с. й 670 Нм крутного моменту, що на 20 к.с. й 50 Нм більше, ніж у попередньої моделі.

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В такому виконанні X3 може досягнути першої сотні за 5,4 секунди. Вартість BMW X3 40d xDrive починається зі 108 900 австралійських доларів ($69 592). Це означає, що новинка дорожча за усі стандартні версії X3, окрім флагманської X3 M50 за ціною у 128 900 австралійських доларів ($82 373).