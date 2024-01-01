BMW X5 конфисковали на границе из-за найденных в нем сигарет

По предварительной экспертизе изъятый автомобиль оценен в 600 тысяч гривен, что в шесть раз дороже причины того, что автомобиль забрали: стоимость скрытых для перемещения табачных изделий не превысила и 100 тысяч гривен.

Как сообщает Закарпатская таможня, 61-летний закарпатец выбрал для прохождения таможенно-паспортного контроля в пункте пропуска "Дьяково", что на украинско-румынской границе, "зеленый коридор". Этим сам он засвидетельствовал об отсутствии товаров/предметов для декларирования.

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Однако спрятанные в сделанной нише сигареты мгновенно вынюхала четвероногая помощница кинолога Дана, натренированная именно на выявление табачных изделий и других "ароматных" предметов.

Применив эндоскоп при осмотре транспортного средства, инспекторы наткнулись на специально изготовленный тайник в днище BMW X5. Чтобы добраться до контрабандных сигарет, таможенникам пришлось разбирать транспортное средство и снимать колеса.

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Спрятано было не так уж и много, но 159 блоков сигарет различных торговых марок все-таки является контрабандой в крупных размерах. Поэтому меры были соответствующие.

По факту нарушения таможенных правил в отношении закарпатца составлен протокол по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Санкции предусматривают не только штраф от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, но и их конфискацию вместе с автомобилем, который использовался для перемещения скрытых сигарет в специально изготовленных тайниках.

В итоге "сигареты ориентировочной стоимостью более 100 тысяч грн и автомобиль, оценен в 600 тысяч грн, изъяты до решения суда".