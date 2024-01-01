BMW X5 конфіскували на кордоні через знайдені у ньому цигарки

За попередньою експертизою вилучений автомобіль оцінено в 600 тисяч гривень, що в шість разів дорожче від причини того, що автомобіль забрали: вартість прихованих для переміщення тютюнових виробів не перевищила й 100 тисяч гривень.

Як повідомляє Закарпатська митниця, 61-річний закарпатець вибрав для проходження митно-паспортного контролю в пункті пропуску "Дякове", що на українсько-румунському кордоні, "зелений коридор". Цим сам він засвідчив про відсутність товарів/предметів для декларування.

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Однак заховані в зробленій ніші сигарети миттєво винюхала чотирилапа помічниця кінолога Дана, натренована саме на виявлення тютюнових виробів та інших "ароматних" предметів.

Застосувавши ендоскоп при огляді транспортного засобу, інспектори натрапили на спеціально виготовлений тайник у днищі BMW X5. Щоб дістатися до контрабандних сигарет, митникам довелося розбирати транспортний засіб та знімати колеса.

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Приховано було не так вже й багато, але 159 блоків сигарет різних торгових марок все-таки є контрабандою у великих розмірах. Отож заходи були відповідні.

За фактом порушення митних правил відносно закарпатця складено протокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Санкції передбачають не лише штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а й їх конфіскацію разом з автомобілем, що використовувався для переміщення прихованих сигарет у спеціально виготовлених тайниках.

У підсумку "сигарети орієнтовною вартістю понад 100 тисяч грн та автомобіль, оцінений у 600 тисяч грн, вилучено до рішення суду".