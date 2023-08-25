Для китайского рынка представлен новый BMW X5, стремящийся продолжить свою успешную историю «растянутых» BMW на местном рынке.

Новый BMW X5 для Китая обладает всем необходимым для укрепления своей позиции в роли лидера на рынке в данном сегменте. Премьера моделей BMW X5 xDrive30Li и BMW X5 xDrive40Li состоится на автосалоне в Чэнду 25 августа 2023 года.

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Два варианта Sport Activity Vehicle (SAV) для представительского сегмента, уже зарекомендовавших себя в Китае с момента своего дебюта, теперь обещают еще больше привлекательности благодаря обновленному внешнему виду, улучшенной системе управления BMW iDrive с QuickSelect и эффективным электрифицированным двигателям.

Дизайн моделей BMW X5 xDrive30Li и BMW X5 xDrive40Li специально разработан с учетом запросов целевой аудитории в Китае. Дополнительные 130 миллиметров в колесной базе по сравнению с версией BMW X5 для других стран предоставляют задней части автомобиля пространство для пассажиров заднего ряда. Расширенная задняя дверь облегчает посадку и высадку. Внедрены специально разработанные сиденья и эксклюзивные функции оборудования, повышающие уровень комфорта в путешествиях на дальние расстояния. Производство новых версий BMW X5 для Китая будет производиться на заводе Dadong, принадлежащем совместному предприятию BMW Brilliance Automotive Ltd. в Шэньяне, и стартует в сентябре 2023 года.

Новое исполнение фар и характерной радиаторной решетки BMW придает передней части авто необычный вид. Новые фары стали на 35 миллиметров больше и имеют элементы дневных огней, оформленных в виде стрелок, также выполняющих функцию указателей поворота. Стандартное оснащение для BMW X5 xDrive40Li включает в себя матричные светодиодные фары с адаптивным управлением и технологией неослепляющего дальнего света BMW Selective Beam, в то время как они доступны как опция для BMW X5 xDrive30Li.

Решетка радиатора BMW Iconic Glow стала частью стандартного оборудования обеих версий нового BMW X5 для Китая. С подсветкой в виде каскада она придает заметности, особенно в темное время суток, и сочетается с хромированной поверхностью.

Внутренние поверхности приборной панели, дверных обшивок и сидений моделей оформлены с использованием тонкозернистого материала Sensafin, что подчеркивает роскошный характер нового BMW X5 для китайского рынка. В стандартной комплектации предусмотрена система Travel & Comfort, включающая порты USB-C на спинках передних сидений.

Два бензиновых двигателя, доступных для нового BMW X5 для китайского рынка, являются частью нового модульного поколения двигателей BMW Group Efficient Dynamics и теперь поставляются с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией. Оба направляют свою мощность на дорогу через новую восьмиступенчатую коробку Steptronic Sport и интеллектуальный полный привод BMW xDrive в стандартной комплектации.

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2,0-литровый четырехцилиндровый рядный бензиновый агрегат в новом BMW X5 xDrive30Li развивает мощность 190 кВт/258 л.с. и пиковый момент 400 Нм, позволяя разгоняться от 0 до 100 км/ч за 7,2 секунды. Рядовой 6-цилиндровый бензиновый двигатель под капотом нового BMW X5 xDrive40Li развивает максимальную мощность 280 кВт/380 л.с. при 3,0-литровом рабочем объеме с пиковым моментом 520 Нм. Это означает, что автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 5,5 секунды.