Для китайського ринку представлений новий BMW X5, який прагне продовжити свою успішну історію «розтягнутих» BMW на місцевому ринку.

Новий BMW X5 для Китаю має все необхідне для зміцнення своєї позиції в ролі лідера на ринку в даному сегменті. Прем'єра моделей BMW X5 xDrive30Li та BMW X5 xDrive40Li відбудеться на автосалоні в Ченду 25 серпня 2023 року.

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Два варіанти Sport Activity Vehicle (SAV) для представницького сегменту, які вже зарекомендували себе в Китаї з моменту свого дебюту, тепер обіцяють ще більше привабливості завдяки оновленому зовнішньому вигляду, покращеній системі керування BMW iDrive з QuickSelect та ефективним електрифікованим двигунам.

Дизайн моделей BMW X5 xDrive30Li та BMW X5 xDrive40Li був спеціально розроблений з урахуванням запитів цільової аудиторії у Китаї. Додаткові 130 міліметрів у колісній базі порівняно з версією BMW X5 для інших країн надають задній частині автомобіля простір для пасажирів заднього ряду. Розширені задні двері полегшують посадку та висадку. Впроваджено спеціально розроблені сидіння та ексклюзивні функції обладнання, що підвищують рівень комфорту в подорожах на далекі відстані. Виробництво нових версій BMW X5 для Китаю буде здійснюватися на заводі Dadong, що належить спільному підприємству BMW Brilliance Automotive Ltd. у Шеньяні, і стартує у вересні 2023 року.

Нове виконання фар і характерної радіаторної решітки BMW надає передній частині авто незвичний вигляд. Нові фари стали на 35 міліметрів більше і мають елементи денних вогнів, оформлених у вигляді стрілок, які також виконують функцію покажчиків повороту. Стандартне оснащення для BMW X5 xDrive40Li включає матричні світлодіодні фари з адаптивним керуванням та технологією неосліплюючого далекого світла BMW Selective Beam, в той час як вони доступні в якості опції для BMW X5 xDrive30Li.

Решітка радіатора BMW Iconic Glow стала частиною стандартного обладнання обох версій нового BMW X5 для Китаю. З підсвічуванням у вигляді каскаду вона додає помітності, особливо в темну пору доби, і поєднується з хромованою поверхнею.

Внутрішні поверхні панелі приладів, дверних обшивок і сидінь моделей оформлені з використанням тонкозернистого матеріалу Sensafin, що підкреслює розкішний характер нового BMW X5 для китайського ринку. У стандартній комплектації передбачено систему Travel & Comfort, що включає порти USB-C на спинках передніх сидінь.

Два бензинові двигуни, доступні для нового BMW X5 для китайського ринку, є частиною нового модульного покоління двигунів BMW Group Efficient Dynamics і тепер поставляються з 48-вольтовою м'якою гібридною технологією. Обидва спрямовують свою потужність на дорогу через нову восьмиступінчасту коробку передач Steptronic Sport та інтелектуальний повний привод BMW xDrive у стандартній комплектації.

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2,0-літровий чотирициліндровий рядний бензиновий агрегат у новому BMW X5 xDrive30Li розвиває потужність 190 кВт/258 к.с. і піковий момент 400 Нм, дозволяючи розганятися від 0 до 100 км/год за 7,2 секунди. Рядний шестициліндровий бензиновий двигун під капотом нового BMW X5 xDrive40Li розвиває максимальну потужність 280 кВт/380 к.с. при 3,0-літровому робочому об'ємі з піковим моментом 520 Нм. Це означає, що автомобіль може розігнатися до 100 км/год за 5,5 секунд.