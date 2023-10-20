В течение одного дня таможенники международного пункта "Грушев – Будомеж" прекратили ввоз в Украину под видом гуманитарной помощи ВСУ сразу трех престижных авто с поддельными документами.

Сначала границу пытался пересечь 51-летний житель Ровенской области. В сопроводительные документы для ввоза BMW X5 на таможенную территорию Украины он присоединил письмо с просьбой от благотворительной организации о доставке автомобиля.

Это обычная процедура, ведь по заявкам благотворительных фондов и волонтерских движений в Украину ввозятся даже не сотни, а тысячи машин, которые впоследствии передаются ВСУ. Правда, в основном ввозятся полноприводные внедорожники, пикапы или микроавтобусы.

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А вот шикарные автомобили BMW и Porsche для фронта, где возраст автомобиля измеряется несколькими неделями или месяцами, практически не ввозятся. Поэтому у таможенников закралось подозрение.

Тот самый BMW X5, который ввозился как гуманитарный транспорт для нужд армии, но почему-то в скрытых документах его новым владельцем был водитель. Фото: Львовская таможня

Как сообщила Львовская таможня, во время более тщательного досмотра таможенники совместно с пограничниками обнаружили в салоне автомобиля между водительским и пассажирским сидением таможенную декларацию Республики Литва. А там владельцем приобретенного BMW X5 стоимостью более 113 тыс. гривен указан именно водитель. Автомобиль перемещался в его адрес для дальнейшего растаможивания и регистрации. Отправителем числилась одна из частных компаний г. Клайпеда.

В тот же день в "Грушеве" 20-летний житель Ровно подал декларацию о перемещении гуманитарной помощи в адрес киевской благотворительной организации. Ввозились автомобили Porsche Cayenne и Audi Q7.

Для проверки законности ввоза машин работники таможни обратились к их отправителю – одной из прибалтийских компаний. В ответ предприниматели из Клайпеды сообщили, что автомобили приобретены законно и перемещаются в адрес нового владельца, то есть этого 20-летнего жителя Ровно.

20-летний житель г. Ровно забыл, что ездить по передовой на элитных иномарках считается плохим тоном. Фото: Львовская таможня

Таким образом, как уточняет таможня, "оба водителя подали в таможенный контроль декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью с ложными сведениями о получателе товаров, а также характере груза (авто, перемещавшиеся в таможенном режиме импорт, были обозначены как грузы гуманитарной помощи)".

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Дело теперь будет рассматривать суд, поскольку эти действия подпадают под признаки нарушения таможенных правил, описанные в ч. 1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией.

Все три автомобиля (BMW X5, Porsche Cayenne, Audi Q7) общей стоимостью почти 700 тысяч гривен изъяты.