Протягом одного дня митники міжнародного пункту "Грушів - Будомєж" припинили ввіз в Україну під виглядом гуманітарної допомоги ЗСУ відразу трьох престижних авто з підробленими документами.

Спочатку кордон намагався перетнути 51-річний житель Рівненської області. До супровідних документів для ввезення BMW X5 на митну територію України він долучив лист з проханням від благодійної організації про доставку автомобіля.

Це звичайна процедура, адже за заявками благодійних фондів і волонтерських рухів в Україну ввозяться навіть не сотні, а тисячі машин, які згодом передаються ЗСУ. Щоправда, в основному ввозяться повнопривідні позашляховики, пікапи чи мікроавтобуси.

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А ось шикарні автівки BMW та Porsche для фронту, де вік автомобіля вимірюється кількома тижнями чи місяцями, практично не ввозяться. Тому у митників закралася підозра.

Той самий BMW X5, що ввозився як гуманітарний транспорт для потреб армії, але чомусь в прихованих документах його новим власником був водій. Фото: Львівська митниця

Як повідомила Львівська митниця, під час більш ретельного огляду митники спільно з прикордонниками виявили у салоні автомобіля між сидінням водія і пасажира митну декларацію Республіки Литва. А там власником придбаного BMW X5 вартістю понад 113 тис. гривень вказано саме водія. Автомобіль переміщувався на його адресу для подальшого розмитнення та реєстрації. Відправником значилась одна з приватних компаній м. Клайпеда.

Того ж дня у "Грушеві" 20-річний житель м. Рівне подав декларацію про переміщення гуманітарної допомоги на адресу київської благочинної організації. Ввозилися автомобілі Porsche Cayenne та Audi Q7.

Для перевірки законності ввезення авто працівники митниці звернулися до їх відправника – однієї з прибалтійських компаній. У відповідь підприємці з м. Клайпеда повідомили, що автомобілі придбані законно і переміщуються на адресу нового власника, тобто цього 20-літнього мешканця Рівного.

20-річний житель м. Рівне “забув”, що їздити по передовій на елітних іномарках вважається поганим тоном. Фото: Львівська митниця

Таким чином, як уточнює митниця, "обидва водії подали до митного контролю декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою із неправдивими відомостями щодо одержувача товарів, а також характеру вантажу (авто, що переміщувалися у митному режимі імпорт, були позначені як вантажі гуманітарної допомоги)".

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Справу тепер розглядатиме суд, оскільки зазначені дії підпадають під ознаки порушення митних правил, описані в ч. 1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією.

Всі три автомобілі (BMW X5, Porsche Cayenne, Audi Q7), загальною вартістю майже 700 тисяч гривень, вилучено.