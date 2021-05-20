Несколько дней назад Бенеил Дариуш попал в новости после того, как в своей победной речи "вызвал на поединок" Илона Маска. Руководитель Tesla, очевидно, решил не разжигать конфликт.

Боец UFC Бенеил Дариуш получил взамен автомобиль Model Y, вместо заказанного Model X.

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Ранее на этой неделе, после окончания спорного поединка, боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш воспользовался послематчевым интервью, чтобы обратиться к Илону Маску и вызвать его на бой. В шутку, конечно, хотя причина для этого была вполне серьезная.

Дело в том, что Дариуш заказал для своей жены Tesla Model X еще в декабре 2020 года и ему сказали, что он получит машину в марте этого года. Но этого не случилось ни в марте, ни в апреле, и до сих пор в мае. Дариуш подчеркивал, что недавно стал папой и его жене просто необходим автомобиль, а подобную задержку с доставкой назвал неуважением.

Илон Маск ответил на вирусное видео, разместив в своем Twitter сообщение, что Дариуш получит машину “в ближайшее время”. И не обманул. Впрочем, Дариуш пока не получил свой заказ, однако взамен ему предоставили автомобиль – Model Y. Это лучше, чем ничего, тем более, что тысячи других заказчиков вынуждены терпеливо ждать свои Model X.