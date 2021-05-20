Кілька днів тому Бенеїл Даріуш потрапив у новини після того, як у своїй переможній промові "викликав на двобій" Ілона Маска. Керівник Tesla, очевидно, вирішив не розпалювати конфлікт.

Боєць UFC Бенеїл Даріуш отримав підмінний автомобіль Model Y, замість замовленого Model X.

Також цікаво: Електричний кросовер Smart вперше показався на фото

Раніше цього тижня, після закінчення спірного поєдинку, боєць змішаних єдиноборств Бенеїл Даріуш скористався післяматчевим інтерв'ю, щоб звернутись до Ілона Маска та викликати його на бій. Жартома, звісно, хоча причина для цього була цілком серйозна.

Річ у тім, що Даріуш замовив для своєї дружини Tesla Model X ще у грудні 2020 року і йому сказали, що він отримає машину у березні цього року. Але цього не трапилось ні в березні, ні у квітні, і до цього часу у травні. Даріуш наголошував, що нещодавно став татусем і його дружині просто необхідний автомобіль, а подібну затримку з доставкою назвав неповагою.

Ілон Маск відповів на вірусне відео, розмістивши у своєму Twitter допис, що Даріуш отримає машину “найближчим часом”. І не обманув. Втім, Даріуш поки що не отримав своє замовлення, однак натомість йому надали підмінний автомобіль – Model Y. Це краще, ніж нічого, тим більше, що тисячі інших замовників змушені терпляче чекати на свої Model X.