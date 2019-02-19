Пауэрлифтер из Мичигана применил свои навыки для спасения человека – он самостоятельно поднял Jeep Grand Cherokee.

На прошлой неделе силач из Мичигана Райан Белчер спас автомобилиста, который застрял под перевернутым Jeep Grand Cherokee.

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Сила Райана нашла верное применение, когда он выбежал на улицу, услышав звуки аварии со своего рабочего офиса. Там он увидел разбитые машины и опрокинутый джип, который зажал под собой водителя. Белчер приподнял Grand Cherokee, освободив пострадавшего мужчину из ловушки.

Аutoblog сообщает, что в результате аварии пострадали водители двух автомобилей, одним из которых и был водитель Jeep. Они получили серьезные ранения, однако, благодаря действиям Райана, оба вскоре поправятся.

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