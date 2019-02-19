Пауерліфтер з Мічігану застосував свої навички для порятунку людини – він самотужки підняв Jeep Grand Cherokee.

Минулого тижня силач з Мічігану Раян Белчер врятував автомобіліста, котрий застряг під перевернутим Jeep Grand Cherokee.

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Сила Раяна знайшла вірне застосування, коли він вибіг на вулицю, почувши звуки аварії зі свого робочого офісу. Там він побачив розбиті машини і перекинутий джип, котрий затис під собою водія. Белчер припідняв Grand Cherokee, звільнивши потерпілого чоловіка з пастки.

Аutoblog повідомляє, що внаслідок аварії постраждали водії двох автомобілів, одним з яких і був водій Jeep. Вони отримали серйозні поранення, однак, завдяки діям Раяна, обидва незабаром одужають.

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