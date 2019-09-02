Торги состоятся на нескольких аукционах от Mecum в США.

На мероприятии будет представлено более десятка частных коллекций. Среди прочих выделяется один особый спорткар – Ford Mustang 1968 года из фильма "Bullitt".

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Поклонники олдскульных мускулистых тачек найдут в списке такие иконы стиля, как Dodge Daytona 1969 года, Plymouth Hemi GTX 1971 года (одну из 19 выпущенных машин с автоматической коробкой передач), один из 80 выпущенных Dodge Hemi Dart LO23 Super Stock 1968 года, Buick GSX и GS 1970 года выпуска, несколько Chevrolet Corvett из коллекций Hugh Sieck и Henry Lewis Collection. С полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Изюминкой списка является Highland Green Mustang 1968 года, из киноленты Bullitt со Стивом Маккуином. Ожидается, что стоимость этого автомобиля превысит миллион долларов.

Фото: автомобили, выставленные на аукцион / Mecum

Регистрация для участия в аукционе уже открыта, а сами торги будут проходить 4 по 7 сентября.

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