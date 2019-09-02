Торги відбудуться на кількох аукціонах від Mecum у США.

На заході буде представлено понад десяток приватних колекцій. Серед інших виділяється один особливий спорткар – Ford Mustang 1968 року з фільму "Bullitt".

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Шанувальники олдскульних м’язистих тачок знайдуть у списку такі ікони стилю, як Dodge Daytona 1969 року, Plymouth Hemi GTX 1971 року (одн з 19 випущених машин з автоматичною коробкою передач), один з 80 випущених Dodge Hemi Dart LO23 Super Stock 1968 року, Buick GSX та GS 1970 року випуску, кілька Chevrolet Corvett з колекцій Hugh Sieck та Henry Lewis Collection. З повним списком можна ознайомитись за цим посиланням.

Родзинкою списку є Highland Green Mustang 1968 року, з кінострічки Bullitt зі Стівом МакКуїном. Очікується, що вартість лише цього автомобіля перевищить мільйон доларів.

Фото: автомобілі, виставлені на аукціон / Mecum

Реєстрація для участі в аукціоні вже відкрита, а самі торги проходитимуть 4 по 7 вересня.

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