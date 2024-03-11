Если точнее, то 76% автопокупателей не верят в честность продавцов по ценообразованию, а примерно каждый третий сообщил, что испытывает давление, чтобы приобрести какие-то приложения или вынужден иметь дело со скрытыми комиссиями.

Автосалоны имеют серьезную проблему, когда речь идет о доверии клиентов: теневые практики в течение некоторого времени были очень распространены. Новый опрос показывает, что подавляющее большинство клиентов все еще не доверяет дилерам, хотя большинство из них уже избегает многих теневых тактик.

Исследование проведено KPA, компанией, которая помогает предприятиям придерживаться новых правил, норм и законов. С 16 по 18 января этого года аналитиками KPA было опрошено 2098 человек в возрасте от 18 лет относительно их опыта общения с дилерами. Подробности о том, как они воспринимают дилеров, довольно ужасны.

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Упомянутые выше ошеломляющие 76 процентов респондентов не доверяют дилерам в отношении прозрачного ценообразования, еще больше опрошенных считает, что дилерским центрам не хватает прозрачности цен и выражает беспокойство по поводу скрытых комиссий.

Не все то золото, что блестит, не всему тому, что говорит дилер, стоит верить. Фото: bw-bank.de

Восприятие дилерских центров:

86% беспокоятся о скрытых комиссиях при покупке/лизинге автомобиля;

76% не доверяют автосалонам честно говорить о ценах;

84% считают, что в большинстве автосалонов не хватает прозрачности цен;

34% сказали, что испытывали давление, чтобы приобрести дополнительные компоненты;

30% нашли скрытые комиссии после согласования цены;

28% чувствовали, что продавец пытался их обмануть;

29% покинули дилера, поскольку почувствовали нечестное ценообразование.

Конечно, такую статистику приятной не назовешь, но она точно показывает, как люди относятся к дилерским центрам. Кроме того, это не означает, что остальные проценты покупателей имели положительный опыт.

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"Я думаю, что дилеры должны думать о более сильной культуре и прозрачной практике. Чем больше они будут работать над достижением этой цели, тем лучшим будет опыт для людей, которые покупают автомобили, и тем выше будет уровень доверия к ним среди людей, которые обращаются в дилерский центр", - сказал гендиректор аналитического центра KPA Крис Фаннинг.

Вот теперь поняли, откуда набираются опыта украинские дилеры, у которых честные-пречестные глаза, очень убедительные примеры и они заранее знают, что вам нужно.

Коллаж: Авто24