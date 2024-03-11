Якщо точніше, то 76% автопокупців не вірять у чесність продавців щодо ціноутворення, а приблизно кожен третій повідомив, що відчуває тиск, щоб придбати якісь додатки чи змушений мати справу з прихованими комісіями.

Автосалони мають серйозну проблему, коли йдеться про довіру клієнтів: тіньові практики протягом деякого часу були дуже поширені. Нове опитування показує, що переважна більшість клієнтів все ще не довіряє дилерам, хоча більшість з них уже уникає багатьох тіньових тактик.

Дослідження проведено KPA, компанією, яка допомагає підприємствам дотримуватися нових правил, норм і законів. З 16 по 18 січня цього року аналітиками KPA було опитано 2098 людей віком від 18 років щодо їхнього досвіду спілкування з дилерами. Подробиці про те, як вони сприймають дилерів, досить жахливі.

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Згадані вище приголомшливі 76 відсотків респондентів не довіряють дилерам щодо прозорого ціноутворення, ще більше опитаних вважає, що дилерським центрам бракує прозорості цін і висловлює занепокоєння щодо прихованих комісій.

Не все те золото, що блищить, не всьому тому, що каже дилер, варто вірити. Фото: bw-bank.de

Сприйняття дилерських центрів:

86% турбуються про приховані комісії під час купівлі/лізингу автомобіля;

76% не довіряють автосалонам чесно говорити про ціни;

84% вважають, що в більшості автосалонів бракує прозорості цін;

34% сказали, що відчували тиск, щоб придбати додаткові компоненти;

30% знайшли приховані комісії після узгодження ціни;

28% відчували, що продавець намагався їх обдурити;

29% покинули дилера, оскільки відчули нечесне ціноутворення.

Звісно, таку статистику приємною не назвеш, але вона точно показує, як люди відносяться до дилерських центрів. Крім того, це не означає, що решта відсотків покупців мали позитивний досвід.

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"Я думаю, що дилери повинні думати про сильнішу культуру та прозорішу практику. Чим більше вони працюватимуть над досягненням цієї мети, тим кращим буде досвід для людей, які купують автомобілі, і тим вищим буде рівень довіри до них серед людей, які звертаються до дилерського центру", — сказав гендиректор аналітичного центру KPA Кріс Фаннінг.

Ось тепер зрозуміли, відкіля набираються досвіду українські дилери, у яких чесні-пречесні очі, дуже переконливі приклади й вони наперед знають, що вам потрібно.

Колаж: Авто24