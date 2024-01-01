Более полусотни колесных самоходных установок RCH 155 уже производят для Украины

Дистанционно управляемая гаубица RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) занимает видное место в группе 155-мм орудий, установленных на самоходном колесном шасси. Для украинской армии в KNDS уже законтрактовано 54 таких самоходок.

На сайте производителя отмечается, что почти 200 артиллерийских систем KNDS находятся на вооружении или на контракте для Украины. Это для армии не из блока НАТО очень большое количество тяжелого артиллерийского оружия.

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Всего в контрактах KNDS Киев стал 9-м пользователем PzH 2000 и 10-м пользователем Caesar. Кстати, в этом году на нужды украинской армии изготавливается 78 самоходных гаубиц "Цезарь"

Эксперты специализированного портала Militarnyi отмечают, что Украина стала первой страной, которая получит новейшие артиллерийские самоходные установки RCH 155 на колесном шасси.

RCH 155 обеспечивает скорость до девяти выстрелов в минуту. Фото: KNDS

Пока известно о финансировании только 36 гаубиц RCH 155. В рамках военной помощи немецкое правительство в феврале 2024 года сообщило о заказе для Украины второй партии из 18 единиц САУ RCH 155.

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Первая партия из такого же количества этих самоходок была заказана правительством Германии в конце 2022 года. Кто заплатит еще за 18 самоходок из указанных на сайте производителя 54 законтрактованных для Украины "сто пятьдесят пятых", пока не сообщается.

Война в Украине показала особую потребность в проверенных дальнобойных артиллерийских системах для контрбатарейной борьбы и высокоточных ударов.

Чтобы обеспечить максимальную меткость, KNDS разрабатывает управляемые боеприпасы Katana. Они позволят наносить удары с точностью до 10 метров на расстоянии более 40 км. Правда, их появление ожидается под финиш 2025 года, сейчас боеприпасы проходят навигационные испытания.