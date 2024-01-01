Більше півсотні колісних самохідних установок RCH 155 вже виробляють для України

Дистанційно керована гаубиця RCH 155 (Remote Controlled Howitzer) займає чільне місце в групі 155-мм гармат, встановлених на самохідному колісному шасі. Для української армії в KNDS вже законтрактовано 54 таких самохідок.

На сайті виробника зазначається, що майже 200 артилерійських систем KNDS знаходяться на озброєнні або на контракті для України. Це для армії не з блоку НАТО дуже велика кількість важкої артилерійської зброї.

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Загалом в контрактах KNDS Київ став 9-м користувачем PzH 2000 та 10-м користувачем Caesar. До речі, цього року на потреби української армії виготовляється 78 самохідних гаубиць "Цезар"

Експерти спеціалізованого порталу Militarnyi зазначають, що Україна стала першою країною, яка отримає новітні артилерійські самохідні установки RCH 155 на колісному шасі.

RCH 155 забезпечує швидкість до дев'яти пострілів на хвилину. Фото: KNDS

Допоки відомо про фінансування лише 36 гаубиць RCH 155. В рамках військової допомоги німецький уряд у лютому 2024 року повідомив про замовлення для України другої партії з 18 одиниць САУ RCH 155.

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Перша партія з такої ж кількості цих самохідок була замовлена урядом Німеччини наприкінці 2022 року. Хто заплатить ще за 18 самохідок із зазначених на сайті виробника 54 законтрактованих для України "сто п'ятдесят п'ятих", поки не повідомляється.

Війна в Україні показав особливу потребу в перевірених далекобійних артилерійських системах для контрбатарейної боротьби та високоточних ударів.

Щоб забезпечити максимальну влучність, KNDS розробляє керовані боєприпаси Katana. Вони дозволять завдавати удари з точністю до 10 метрів на відстані понад 40 км. Щоправда, їх поява очікується під фініш 2025 року, нині боєприпаси проходять навігаційні випробування.