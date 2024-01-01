Большая партия пикапов передана для ВСУ лесоводами

Всего в 13 подшефных военных формирований отправлено три десятка внедорожников.

В основном, как пишет на своей странице Facebook гендиректор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, это пикапы Mitsubishi L200 и Volkswagen Amarok, хотя есть машины и других брендов.

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Вездеходы, описание которых мы уже не раз подавали в информационных сообщениях, получили 68-я и 71-я отдельные егерские бригады, НГУ "Хартия", 128-я горно-штурмовая бригада, 55-я артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", отдельные бригады территориальной обороны и другие подразделения Сил обороны.

Технику для этого транспортного транша предоставили филиалы лесных офисов ГП "Леса Украины" – Полесский, Центральный, Столичный, Карпатский и Северный. Все машины ухоженные и в хорошем техническом состоянии.

Фото: ГП "Леса Украины"

Всего с начала войны лесоводы передали Вооруженным силам более 1100 единиц транспорта. Дополнительно по другому направлению помощи чуть ли не каждую неделю от Союза воинов-лесоводов Украины в подшефные части направляются дроны, средства РЭБ и многое другое.

С начала войны сумма безвозвратной помощи от лесоводов превысила 1,5 млрд грн.

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Помощь направляется как техникой, так и лесной продукцией. Только в нынешнем году предприятие безвозмездно передало Силам обороны древесины на почти 300 млн грн.