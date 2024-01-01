Велика партія пікапів передана для ЗСУ лісівниками

Загалом в 13 підшефних військових формувань відправлено три десятки позашляховиків.

В основному, як пише на своїй сторінці Facebook гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, це пікапи Mitsubishi L200 та Volkswagen Amarok, хоча є машини й інших брендів.

Читайте також Тисячі білоруських та російських тракторів підуть під списання

Всюдиходи, опис яких ми вже не раз подавали в інформаційних повідомленнях, отримали 68-ма та 71-ша окремі єгерські бригади, НГУ «Хартія», 128-ма гірсько-штурмова бригада, 55-та артилерійська бригада «Запорізька Січ», окремі бригади територіальної оборони та інші підрозділи Сил оборони.

Техніку для цього транспортного траншу надали філіали лісових офісів ДП "Ліси України" – Поліський, Центральний, Столичний, Карпатський та Північний. Всі машини доглянуті та в доброму технічному стані.

Фото: ДП "Ліси України"

Загалом із початку війни лісівники передали Збройним силам понад 1100 одиниць транспорту. Додатково за іншим напрямком допомоги чи не кожного тижня від Спілки воїнів-лісівників України в підшефні частини направляються дрони, засоби РЕБ та багато іншого.

З початку війни сума безповоротної допомоги від лісівників перевищила 1,5 млрд грн.

Читайте також Лісівники замінюють старі УАЗи та Ниви на новенькі Renault Duster та Mitsubishi L200

Допомога направляється як технікою, так і лісовою продукцією. Лише в нинішньому році підприємство безоплатно передало Силам оборони деревини на майже 300 млн грн.