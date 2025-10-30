Большой китайский электроседан за $17 тысяч получил странное название eπ 007+

Китайская марка Dongfeng eπ продолжает наступление в сегменте недорогих электрокаров. Уже 10 ноября бренд официально представит eπ 007+ - обновленную версию модели, которая получила более широкий кузов, современную электронику и LiDAR в базе, пишут в CNEVPost.

Новый игрок в классе доступных электроседанов

Автомобиль имеет размеры 4880×1915×1476 мм, колесную базу 2915 мм и ускоряется 0–100 км/ч менее чем за 4 секунды. То есть, это не просто "бюджетник" - а уже конкурент Tesla Model 3 в динамике.

Одной из главных фишек новинки станет лазерный радар (LiDAR), который обычно устанавливают только на дорогих электрокарах. В eπ 007+ эта система - в стандартном оснащении, что улучшает работу автопилота и систем безопасности.

Также все комплектации получат чип Qualcomm Snapdragon 8295P, который отвечает за быструю работу мультимедийной системы и цифровой панели приборов.

Динамика и дизайн

Электроседан оснащен активным спойлером, который автоматически меняет угол наклона в зависимости от скорости. Это добавляет не только эффектности, но и снижает сопротивление воздуху на трассе.

Дизайн модели напоминает концепцию премиальных спортивных седанов - минимум линий, широкие плечи, вытянутая линия крыши.

Что известно о цене

Модель eπ 007+ позиционируется немного выше обычной eπ 007, цена которой начинается от 115 900 юаней ($16 330). Поэтому ожидается, что "плюс-версия" будет стоить около 120–130 тысяч юаней ($17–18 тысяч) - все еще намного дешевле европейских аналогов.

Коротко о бренде Dongfeng eπ

Бренд eπ является частью концерна Dongfeng Motor и специализируется на электромобилях и гибридах. В линейке компании уже представлены:

седан eπ 007,

кроссоверы eπ 008 (5 и 6 мест),

модели Nammi 01 и Nammi 06.

Благодаря агрессивной ценовой политике Dongfeng пытается вернуть долю китайского рынка, где сейчас доминируют BYD и Geely.

Что это означает для покупателей

Выход eπ 007+ - это еще один сигнал, что технологические опции становятся доступными для массового покупателя. LiDAR, мощная электроника и разгон "до сотни" за 4 секунды - все это еще несколько лет назад было привилегией авто втрое дороже.

И хотя модель пока ориентирована на китайский рынок, эксперты прогнозируют, что европейская экспансия Dongfeng - лишь вопрос времени.